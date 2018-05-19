Китай намерен подтолкнуть цивилизацию к экологическому прогрессу

Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая и председатель Центральной военной комиссии Си Цзиньпин во время заседания, посвященного охране окружающей среды в субботу, заявил, что Поднебесная будет активно бороться с загрязнениями и подтолкнет цивилизацию к экологическому прогрессу.

Си Цзиньпин отметил, что Пекин будет настаивать на международной координации в вопросах экологии. Китай будет направлять больше энергии на решение экологических проблем, сообщает РЕН ТВ.

На встрече также выступил премьер-министр Китая Ли Кэцян.