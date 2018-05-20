Местные выборы в Кишиневе и Бельцах. Онлайн

Жителей Кишинева и Бельц ждут сегодня у избирательных урн. Им предстоит проголосовать за нового мэра. По информации ЦИК, на проведение выборов в муниципиях выделили 22,5 миллиона леев. Избирательные участки открылись вовремя и без инцидентов.

10:45 Явка на столичных избирательных участках превысила 7,5%. Своим правом голоса уже воспользовались более 47 тысяч жителей. Большинство из них - женщины (более 51,3%). Самая высокая явка все еще на Ботанике. В Бельцах к этому моменту проголосовали 6200 человек. Явка почти 6%.

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10:20 Ход голосования в столице: проголосовало больше 39,5 тысяч избирателей. Явка превысила 6,2%. Активнее всего - жители Ботаники. Там участки посетили почти 7% граждан, включенных в избирательные списки. В пригородах явка составляет 5,1%.

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10:00 Явка избирателей в Кишиневе составляет 5,28%. К избирательным урнам пришли почти 34 тысячи жителей. В северной столице проголосовало 5,26% от числа избирателей - более 5500 человек. Читайте также Кто хочет занять кресло мэра в Бельцах

9:30 В Бельцах правом голоса воспользовались около 2300 избирателей. Явка на данный момент составляет 2,11%.

9:20 К этому времени в столице свои голоса за выбранного кандидата отдали больше 20 тысяч человек. Явка составляет 3,25%. Активнее всего голосуют жители Ботаники. Если ни один из кандидатов сегодня не наберет 50 процентов плюс один голос, через две недели - 3 июня - состоится второй тур выборов. Тогда для победы кандидату будет достаточно поддержки большинства.

На участках для голосования в муниципии Кишинев ждут сегодня более 630 тысяч избирателей. Все 312 участков открылись в семь утра и будут работать до девяти вечера.

В столице больше всего избирательных участков открыто в секторе Ботаника – 70. На Рышкановке – 53, в Центре – 42, на Буюканах и Чеканах - по 41. В пригородах столицы работают 65 избирательных участков. Организованы они в основном в госучреждениях: школах, детсадах, домах культуры, поликлиниках и театрах. Один из участков на Ботанике работает в фитнесс-зале.

Избирателям, которые не могут прийти на участки по состоянию здоровья, на дом доставят мобильную урну для голосования. Заявку об этом должно подать до трех часов дня доверенное лицо. Обязательное условие - гражданин должен значиться в основном списке избирателей.

Более ста тысяч избирателей ожидают сегодня на участках в муниципии Бельцы. Они должны выбрать одного из восьми кандидатов, претендующих на кресло мэра. Всего в городе открыли 58 избирательных участков. Для выборов напечатали 105 тысяч бюллетеней. 101 тысяча граждан с правом голоса проживает в Бельцах, ещё 1210 - в селе Садовое, и примерно 2800 - в селе Елизавета.

Также внеочередные местные выборы проходят ещё в пяти населённых пунктах. Коммуны Леушены и Немцены Хынчештского района остались без администрации после того, как мэры подали в отставку. Ушёл с поста и мэр коммуны Воловица Сорокского района. Выбирают администрацию и в коммунах Жора де Мижлок Оргеевского района и Пырлица Унгенского района. В этих населенных пунктах мэры скончались.