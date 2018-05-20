Жителей Кишинева и Бельц ждут сегодня у избирательных урн. Им предстоит проголосовать за нового мэра. По информации ЦИК, на проведение выборов в муниципиях выделили 22,5 миллиона леев. Избирательные участки открылись вовремя и без инцидентов.
10:45 Явка на столичных избирательных участках превысила 7,5%. Своим правом голоса уже воспользовались более 47 тысяч жителей. Большинство из них - женщины (более 51,3%). Самая высокая явка все еще на Ботанике. В Бельцах к этому моменту проголосовали 6200 человек. Явка почти 6%.
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10:20 Ход голосования в столице: проголосовало больше 39,5 тысяч избирателей. Явка превысила 6,2%. Активнее всего - жители Ботаники. Там участки посетили почти 7% граждан, включенных в избирательные списки. В пригородах явка составляет 5,1%.
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10:00 Явка избирателей в Кишиневе составляет 5,28%. К избирательным урнам пришли почти 34 тысячи жителей. В северной столице проголосовало 5,26% от числа избирателей - более 5500 человек. Читайте также Кто хочет занять кресло мэра в Бельцах
9:30 В Бельцах правом голоса воспользовались около 2300 избирателей. Явка на данный момент составляет 2,11%.
9:20 К этому времени в столице свои голоса за выбранного кандидата отдали больше 20 тысяч человек. Явка составляет 3,25%. Активнее всего голосуют жители Ботаники. Если ни один из кандидатов сегодня не наберет 50 процентов плюс один голос, через две недели - 3 июня - состоится второй тур выборов. Тогда для победы кандидату будет достаточно поддержки большинства.
На участках для голосования в муниципии Кишинев ждут сегодня более 630 тысяч избирателей. Все 312 участков открылись в семь утра и будут работать до девяти вечера.
В столице больше всего избирательных участков открыто в секторе Ботаника – 70. На Рышкановке – 53, в Центре – 42, на Буюканах и Чеканах - по 41. В пригородах столицы работают 65 избирательных участков. Организованы они в основном в госучреждениях: школах, детсадах, домах культуры, поликлиниках и театрах. Один из участков на Ботанике работает в фитнесс-зале.
Избирателям, которые не могут прийти на участки по состоянию здоровья, на дом доставят мобильную урну для голосования. Заявку об этом должно подать до трех часов дня доверенное лицо. Обязательное условие - гражданин должен значиться в основном списке избирателей.
Более ста тысяч избирателей ожидают сегодня на участках в муниципии Бельцы. Они должны выбрать одного из восьми кандидатов, претендующих на кресло мэра. Всего в городе открыли 58 избирательных участков. Для выборов напечатали 105 тысяч бюллетеней. 101 тысяча граждан с правом голоса проживает в Бельцах, ещё 1210 - в селе Садовое, и примерно 2800 - в селе Елизавета.
Также внеочередные местные выборы проходят ещё в пяти населённых пунктах. Коммуны Леушены и Немцены Хынчештского района остались без администрации после того, как мэры подали в отставку. Ушёл с поста и мэр коммуны Воловица Сорокского района. Выбирают администрацию и в коммунах Жора де Мижлок Оргеевского района и Пырлица Унгенского района. В этих населенных пунктах мэры скончались.
Комментарии
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Следует на сегодня по возможности отложить служебную командировку. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Ваши отношения могут зайти в тупик.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День придаст решимости Вашим действиям. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. Постарайтесь лечь спать пораньше. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Успешны знакомства и поездки.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. Неудачный день для секса. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Вероятна новая романтическая связь.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Вечером ждите приятных гостей.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Успешным окажется обращение в органы власти.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Удачный день для людей творческих профессий.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Вы будете особенно приветливы и привлекательны. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Перегрузки чреваты нервным срывом.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День в целом благоприятен. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Сегодня бессознательно могут быть найдены интересные и оптимальные способы решения застарелых проблем. Окажутся полезными советы и рекомендации друзей, с которыми вас связывают длительные отношения. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День будет отмечен высокой активностью. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Но не принимайте все так близко к сердцу.
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