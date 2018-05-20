Принц Гарри подарил Меган Маркл кольцо Дианы

Британский принц Гарри подарил своей жене Меган Маркл кольцо с аквамарином, принадлежавшее его матери принцессе Диане, пишет Daily Mail.

После торжественного обеда, устроенного в честь свадьбы королевой Елизаветой II, Гарри и Меган на Jaguar 1968 года поехали на прием, который организовал принц Чарльз, передает korrespondent.net.

Журналисты отметили, что на невесте принца было кольцо с аквамарином, похожее на то, которое несколько раз при появлении на публике надевала жена Чарльза принцесса Диана.

Отмечается, что на вечернем торжестве присутствовали примерно 200 гостей. Дизайнером вечернего платья Меган Маркл стала английский модельер Стелла Маккартни, дочь участника The Beatles Пола Маккартни.

19 мая в часовне Святого Георгия при Виндзорском замке состоялась свадебная церемония принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл. На свадьбу пригласили 600 человек, в том числе Опру Уинфри, Джорджа Клуни, Дэвида и Викторию Бэкхэм, теннисистка Серена Уильямс и другие.

Принцесса Диана погибла в автокатастрофе в парижском тоннеле 31 августа 1997 года. Ее сыновья принц Уильям и Гарри поделили между собой ее памятные вещи.

В 2010 году принц Уильям подарил своей невесте Кейт Миддлтон кольцо с голубым сапфиром, также принадлежащее Диане.