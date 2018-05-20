Ученые: ночное бодрствование вредит психике

Привычка поздно ложиться спать может привести к психическим расстройствам. Исследование шотландских ученых было опубликовано в журнале Lancet, пишет РИА Наука.

Специалисты проанализировали медицинские данные более 90 тысяч британцев в возрасте от 37 до 73 лет, передает korrespondent.net.

Выяснилось, что даже незначительные нарушения циркадных ритмов, вызванные повышенной активностью в ночное время суток по сравнению с дневным, могут привести к возникновению психических расстройств.

Так, среди более активных в ночное время людей риск биполярного расстройства был на 11 процентов выше, а депрессии - выше на шесть процентов.

Кроме того, любители ночного бодрствования чаще жаловались на ощущение одиночества и плохое самочувствие.