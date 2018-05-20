В Македонии раскрыли новое возможное название страны

На переговорах с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом вариант переименования бывшей югославской республики Македонии в Илинденскую Македонию был признан самым оптимальным, говорится в сообщении на сайте премьера Македонии Зорана Заева, сообщает РБК.

"Республика Илинденская Македония это название, по которому с Грецией возможен компромисс. На английском - Republic of Ilinden Macedonia, на албанском - Republika Ilindenase e Maqedonisё", - рассказал премьер.

В соответствии с государственными интересами об этом уже проинформированы президент, парламент и лидеры крупнейших партий, добавил Заев.

По его словам, новое название будет гарантировать существование мультиэтнической Македонии.

Ранее сообщалось, что Македония готова к переименованию ради вступления в НАТО, отмечает korrespondent.net.

После распада Югославии Македония получила независимость под названием Респубика Македония. По настоянию Греции в ООН страна была принята как бывшая югославская республика Македония.

Афины считают, что с настоящим названием Македония сохраняет за собой право претендовать на греческую провинцию, имеющую такое же название. В связи с этим Греция блокирует вступление Македонии в Евросоюз и НАТО.



Новое название Македонии отсылает к Илинденскому восстанию против Османской империи 1903 года, которое началось 2 августа в Ильин день. Сейчас это главный праздник в Македонии.

Окончательно новое название Македонии будет определено на референдуме.