Китай и США решили не начинать торговую войну‍

Вице-премьер Госсовета Китая Лю Хэ заявил, что Пекин и Вашингтон договорились не допустить торговой войны и прекратят введение взаимных торговых пошлин. Об этом он сообщил по итогам торговых переговоров 17 и 18 мая в США, передает Хinhua.

"Самым главным итогом состоявшихся торгово-экономических консультаций стало то, что стороны пришли к консенсусу не вести торговую войну, а также прекратить введение взаимных пошлин", − заявил Лю Хэ журналистам.

Китайский вице-премьер назвал свою поездку "позитивным, конструктивным, результативным визитом", передает korrespondent.net.

Он отметил, что сотрудничество с США является беспроигрышным, поскольку оно может способствовать качественному развитию китайской экономики, удовлетворять потребности людей и способствовать усилиям Вашингтона по сокращению дефицита торгового баланса.

Ранее сообщалось, что Вашингтон и Пекин договорились предпринять меры по сокращению дефицита торгового баланса США в отношении торговли с Китаем, а также значительно увеличить экспорт товаров и услуг США в Китай.