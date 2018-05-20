На должность мэра Бельц притендуют восемь кандидатов

На должность мэра Бельц претендуют восемь кандидатов. Семь из них представляют политические партии, один - независимый.

Возглавляет избирательный список кандидат партии "Достоинство и Правда" Арина Спэтару. Она является председателем территориальной организации формирования в Бельцах.



Следующий в бюллетене - социалист Александр Усатый. Сейчас он является муниципальным советником, а ранее занимал должность вице-мэра муниципия.



От партии Шора в мэры баллотируется Павел Вережану. Он является советником в Оргееве и председателем фракции "За Оргеев".



Далее в списке значится Николай Григоришин, кандидат политформирования "Наша Партия". Сейчас он занимает должность вице-мэра муниципия Бельцы и временно исполняет обязанности градоначальника.



Пятый в списке - кандидат партии Национального единства Серджиу Бурлаку. Он также возглавляет территориальную организацию этого политформирования.



Список дополняет ещё один член политформирования "Наша Партия" Елена Грицко. Однако она баллотируется как независимый кандидат. Сейчас она является муниципальным советником.



За ней следует кандидат партии "Действие и солидарность" Симион Гуцу. Он также является лидером Бельцкой территориальной организации формирования.



Замыкает список кандидатов на должность мэра Бельц Олег Тополницкий, представляющий Русско-славянскую партию Молдовы. Он возглавляет это политформирование.



