Заявление Дорина Киртоакэ после голосования на местных выборах

Бывший мэр Кишинева Дорин Киртоакэ уже принял участие во внеочередных местных выборах в столице. Экс-градоначальник заявил, что проголосовал за правильные отношения мэра и его избирателей.

"Мы пришли к выборам, чтобы поставить точку узурпации и продолжить европейское развитие Кишинева. Мои ожидания такие же, как у тех нескольких сот тысяч граждан Молдовы, которые в 2009 году поднялись за европейское будущее, а затем и в 2010, и в 2014, и в 2016, чтобы у этих людей и у остальных было европейское будущее," - заявил Дорин Киртоакэ.

Сегодня в Кишиневе и Бельцах проходят внеочередные местные выборы. В столице на пост градоначальника претендуют 11 кандидатов. Избирательные участки открылись в 7 утра и будут работать до 9 часов вечера.