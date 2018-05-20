В Кишинёве прошла акция "Ночь в музее"

Тысячи человек посетили музеи нашей страны накануне. Вход был бесплатным, а в рамках "Ночи музеев" были организованы различные мастер-классы, экспозиции и концерты.

В столице для посетителей подготовили особую культурную программу. В Национальном художественном музее состоялся концерт классической музыки.



А в Национальном музее истории студенты академии имени Штефана чел Маре продемонстрировали навыки владения средневековым оружием.



Необычную коллекцию ретро-автомобилей выставили во дворе парламента. Здесь можно было увидеть машины ЗИЛ и ЧАЙКА, на которых в прошлом разъезжали высокопоставленные чиновники.



В Центре культуры и военной истории дети забирались на боевые машины.

Когда стемнело, по улицам города прошли с факелами солдаты Национальной армии. Они были одеты в форму военных Османской империи и молдавских гайдуков. Их сопровождала кавалерия республиканской конной школы.



Люди с интересом наблюдали за процессией.

Вечер завершился огненным шоу и средневековыми боями.

В музее этнографии звучала восточная музыка.

В этом году Ночь музеев прошла в 14 раз. Мероприятие было организовано под патронажем министерства образования, культуры и исследований.





