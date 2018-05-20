На пост мэра Кишинёва претендуют 11 кандидатов. Десять из них - выдвиженцы политических партий, и только один - независимый.
Первым в избирательном бюллетене значится председатель партии "Демократия дома" Василий Костюк. Ему 36 лет, он выпускник Педагогического университета имени Иона Крянгэ. В 2011 году основал политформирование, которое и возглавляет.
Следующий в списке - кандидат от тандема партий "Платформа достоинство и правда" и "Действие и солидарность" Андрей Нэстасе. Ему 42 года. По образованию юрист, женат, воспитывает троих детей. Пришёл в политику в 2015 году.
Еще один претендент на кресло столичного мэра - Александр Рошко, 1986 года рождения. Он тоже юрист, и является членом партии "Наш дом - Молдова".
От Либеральной партии участвует бывший министр окружающей среды Валериу Мунтяну. Ему 37 лет, он женат, воспитывает четырех дочерей. Получил юридическое образование в Румынии.
В борьбу за кресло мэра вступил и бывший муниципальный советник от Партии социалистов Ион Чебан, 1980 года рождения. Он выпускник факультета математики и информатики Госуниверситета Молдовы и Российской академии государственной службы при президенте России. Женат, воспитывает двоих детей.
Кандидат от Зеленой экологической партии Виктор Стрэтилэ ранее занимал должность зампредседателя Национальной антикоррупционной комиссии. Ему 50 лет, он профессиональный юрист.
На кресло столичного мэра претендует и зампредседателя Национально-либеральной партии Александра Кан, 1952 года рождения. Она экономист. В 1999 году была министром промышленности и торговли.
Самому юному кандидату Максиму Брэила 25 лет. Его выдвинула Народная партия Молдовы. В 18 лет он претендовал на пост муниципального советника.
Единственным независимым кандидатом является бывшая исполняющая обязанности столичного мэра Сильвия Раду, 1972 года рождения. С 2008 по 2015 годы она возглавляла компанию Union Fenosa. Два года назад участвовала в президентских выборах. Раду замужем, у неё трое детей.
От Русско-славянской партии в выборах участвует Александр Мыцу. Он из Резинского района, но с 1995 года проживает в России, где возглавляет строительную компанию.
Последним в бюллетене записан кандидат от Партии национального единства Константин Кодряну. С 2016 года он является депутатом парламента Румынии. Ему 36 лет. Он лиценциат в области английской и французской филологии и магистр в области социальных наук.
Местные выборы в Кишинёве назначили после того, как бывший градоначальник Дорин Киртоакэ подал в феврале в отставку. Он проходит по делу о платных парковках.
Комментарии
- Сильвия Раду: я проголосовала за то, чтобы Кишинев вышел из сферы политических интересов
- Павел Филип проголосовал на выборах мэра Кишинёва
- Заявление Дорина Киртоакэ после голосования на местных выборах
- Кем были мэры столицы: история борьбы за пост градоначальника
- На должность мэра Бельц притендуют восемь кандидатов
- Молдова, Украина и Грузия создадут единую платформу для общения с ЕС
- Евгений Стурза: Прибалтийские страны остаются союзниками Молдовы в военной политике
- День тишины: В Кишинёве и Бельцах запрещена любая агитационная деятельность перед выборами
- Сильвия Раду: мэрия должна стать аполитичной и представлять интересы граждан
- Павел Филип: за вождение в нетрезвом состоянии водители будут лишать водительских прав
- В Сети высмеяли приглашённую на свадьбу бывшую девушку принца Гарри
- Президенты Южной Кореи и США обсудили угрозу КНДР отказаться от диалога
- Спикер парламента обратился к жителям столицы после голосования на выборах
- На Гавайях из-за извержения вулкана Килауэа пострадал один человек
- Власти Кубы уточнили число погибшик в авиакатастрофе
- На ЛГБТ- марше произошла потасовка между верующими и полицией. ВИДЕО
- Почему в белом: Кейт Миддлтон раскритиковали за наряд на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл
- Французские учёные назвали точную дату смерти Гитлера
- Метеорологи: В последующие дни Молдову ожидает похолодание и дожди
- На берегу озера села Гратиешты обнаружили сумку с телом женщины
- Усатый не будет участвовать в парламентских выборах, независимо от результата досрочных выборов мэра в Бельцах
- В Красноярске 17-летняя няня связала ребенка веревками и облила кипятком
- В Индийском океане обнаружили десятки новых существ. ФОТО
- Отец прыгнул с парашютом из самолёта, где остался и погиб его малолетний сын
- Странности в биографии Иона Чебана: Спонсор с деньгами из неизвестного источника и квартира за миллион леев, полученная в подарок
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Следует на сегодня по возможности отложить служебную командировку. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Ваши отношения могут зайти в тупик.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День придаст решимости Вашим действиям. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. Постарайтесь лечь спать пораньше. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Успешны знакомства и поездки.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. Неудачный день для секса. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Вероятна новая романтическая связь.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Вечером ждите приятных гостей.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Успешным окажется обращение в органы власти.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Удачный день для людей творческих профессий.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Вы будете особенно приветливы и привлекательны. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Перегрузки чреваты нервным срывом.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День в целом благоприятен. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Сегодня бессознательно могут быть найдены интересные и оптимальные способы решения застарелых проблем. Окажутся полезными советы и рекомендации друзей, с которыми вас связывают длительные отношения. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День будет отмечен высокой активностью. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Но не принимайте все так близко к сердцу.
|Banca Nationala a Moldovei