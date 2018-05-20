На должность мэра Кишинёва претендуют 11 кандидатов

На пост мэра Кишинёва претендуют 11 кандидатов. Десять из них - выдвиженцы политических партий, и только один - независимый.

Первым в избирательном бюллетене значится председатель партии "Демократия дома" Василий Костюк. Ему 36 лет, он выпускник Педагогического университета имени Иона Крянгэ. В 2011 году основал политформирование, которое и возглавляет.



Следующий в списке - кандидат от тандема партий "Платформа достоинство и правда" и "Действие и солидарность" Андрей Нэстасе. Ему 42 года. По образованию юрист, женат, воспитывает троих детей. Пришёл в политику в 2015 году.



Еще один претендент на кресло столичного мэра - Александр Рошко, 1986 года рождения. Он тоже юрист, и является членом партии "Наш дом - Молдова".



От Либеральной партии участвует бывший министр окружающей среды Валериу Мунтяну. Ему 37 лет, он женат, воспитывает четырех дочерей. Получил юридическое образование в Румынии.



В борьбу за кресло мэра вступил и бывший муниципальный советник от Партии социалистов Ион Чебан, 1980 года рождения. Он выпускник факультета математики и информатики Госуниверситета Молдовы и Российской академии государственной службы при президенте России. Женат, воспитывает двоих детей.



Кандидат от Зеленой экологической партии Виктор Стрэтилэ ранее занимал должность зампредседателя Национальной антикоррупционной комиссии. Ему 50 лет, он профессиональный юрист.



На кресло столичного мэра претендует и зампредседателя Национально-либеральной партии Александра Кан, 1952 года рождения. Она экономист. В 1999 году была министром промышленности и торговли.



Самому юному кандидату Максиму Брэила 25 лет. Его выдвинула Народная партия Молдовы. В 18 лет он претендовал на пост муниципального советника.



Единственным независимым кандидатом является бывшая исполняющая обязанности столичного мэра Сильвия Раду, 1972 года рождения. С 2008 по 2015 годы она возглавляла компанию Union Fenosa. Два года назад участвовала в президентских выборах. Раду замужем, у неё трое детей.



От Русско-славянской партии в выборах участвует Александр Мыцу. Он из Резинского района, но с 1995 года проживает в России, где возглавляет строительную компанию.



Последним в бюллетене записан кандидат от Партии национального единства Константин Кодряну. С 2016 года он является депутатом парламента Румынии. Ему 36 лет. Он лиценциат в области английской и французской филологии и магистр в области социальных наук.



Местные выборы в Кишинёве назначили после того, как бывший градоначальник Дорин Киртоакэ подал в феврале в отставку. Он проходит по делу о платных парковках.

