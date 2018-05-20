Павел Филип проголосовал на выборах мэра Кишинёва

Павел Филип проголосовал на выборах мэра столицы, он пришел на избирательный участок вместе со своей супругой.

"Я, как житель Кишинева, беспокоюсь, что будет в дальнейшем с городом. Я проголосовал за мэра, который не будет использовать местные выборы в качестве трамплина и пиара к осенним выборам. Граждане устали от популистских и политических заявлений людей, которые используют примэрию в качестве трибуны для подобных заявлений. Нам нужен мэр, который решит проблемы жителей Кишинева, а не будет болтать. Мы все хотим жить в чистом городе, с развитой инфраструктурой, где жители получают качественные услуги, и как можно меньше политических баталий", - заявил премьер-министр Павел Филип.

На участках для голосования в Кишинев ждут сегодня более 630 тысяч избирателей. Все 312 участков открылись в семь утра и будут работать до девяти вечера.