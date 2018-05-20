Пожар на заводе в США, пострадали более 20 человек

На заводе Kuraray America в штате Техас в результате пожара пострадали не менее 22 человек.Пожарные ликвидировали возгорание и заверили, что опасности для горожан нет. Возможность теракта исключается.

По словам представителя пожарной службы, возгорание было ликвидировано и не представляет опасности для горожан. Возможность террористической атаки исключена. Пострадавшие были доставлены в больницу, сообщает korrespondent.net.

По предварительным данным, причиной возгорания стала утечка этилена.

Руководство компании сообщило, что будет сотрудничать с местными властями для расследования инцидента.