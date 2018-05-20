Сильвия Раду: я проголосовала за то, чтобы Кишинев вышел из сферы политических интересов

Независимый кандидат на пост мэра столицы Сильвия Раду заявила, что проголосовала за руководителя, который будет работать на благо города. На избирательном участке ее сопровождали муж, дочь и сын.

"Сегодня я проголосовала за то, чтобы у Кишинева был руководитель, который будет работать для города и его жителей, чтобы продолжать изменения, которые начала мэрия Кишинева. Я проголосовала за то, чтобы Кишинев вышел из сферы политических интересов. Считаю, что реальная цель этого голоса - чтобы это изменение произошло, и сегодня - день, когда кишиневцы могут вернуть себе город. Также это день, когда они выбирают лидера для работы на благо города и людей, которые здесь живут", - заявила Сильвия Раду.