СМИ: Люка Бессона обвинили в изнасиловании

Молодая актриса обвинила в изнасиловании французского режиссера, сценариста и продюсера Люка Бессона

Имя актрисы не указано, но сообщается, что она обратилась в полицию в пятницу, сообщает korrespondent.net.

По словам 27-летней актрисы, она встретилась с Бессоном в парижском отеле Бристоль вечером 17 мая. После выпитой чашки чая она якобы потеряла сознание. Когда актриса снова пришла в себя, она поняла, что была изнасилована. Режиссер ушел из отеля раньше нее и оставил деньги.

Отмечается, что адвокат Бессона опроверг эти обвинения.

Напомним, в прошлом году в Голливуде разгорелся сексуальный скандал – многие актрисы обвинили оскароносного продюсера Харви Вайнштейна в домогательствах. В частности, с обвинениями в его адрес выступили Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли, Розанна Аркетт, Азия Ардженто, Мира Сорвино и другие актрисы.