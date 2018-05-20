Власти Кубы уточнили число погибшик в авиакатастрофе

На борту самолета находились 113 человек и только трое из них выжили. Среди погибших пять детей.

В аэропорту Гаваны в результате авиакатастрофы погибли 110 человек, еще трое ранены. Об этом сообщает The Gazette со ссылкой на министра транспорта Кубы Аделя Искьердо.



Отмечается, что пострадавшие находятся в тяжелом состоянии, пишет korrespondent.net.

Среди жертв катастрофы пять детей, а также двадцать священников евангелической церкви.

Всего на борту находились 113 человек, включая шесть членов экипажа.

Ранее Искьердо сообщил, что специалисты обнаружили один из двух черных ящиков разбившегося самолета.

Напомним, Boeing-737 разбился в аэропорту Гаваны через несколько минут после взлета. Воздушное судно было выпущено в 1979 году, однако имело все необходимые разрешения на работу.

Кубинские власти проводят расследование для выяснения обстоятельств случившегося.