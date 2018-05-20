Спикер парламента обратился к жителям столицы после голосования на выборах

Спикер Андриан Канду призвал жителей столицы мобилизироваться и прийти на избирательные участки. Это заявление председатель парламента сделал после того, как сам проголосовал на внеочередных местных выборах столичного градоначальника.

"Хочу обратиться к жителям Кишинева. Выборы - не дома, а у избирательных урн. Если мы хотим, чтобы город был чистым, современным, цивилизованным, мы должны высказать свою точку зрения через осуществление права голоса. Я проголосовал за кандидата, у которого, как я считаю, есть возможность своими знаниями сделать город современным и чистым, а жители будут чувствовать себя хорошо и не будут стыдиться. Хотим вернуть Кишиневу его красивую славу. Чтобы город был европейским, спокойным, зеленым, чистым. Я проголосовал за такого кандидата", - заявил Андриан Канду.