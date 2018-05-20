Среди приглашенных на свадьбу британского принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл оказалась его бывшая спутница Челси Дэви. Пользователи Сети обратили внимание на выражение ее лица во время церемонии.
Некоторые комментаторы отметили, что Челси Дэйви могла бы сорвать церемонию бракосочетания, пишет РИА Новости.
Другие пользователи наоборот встали на защиту бывшей девушки принца.
Челси Дэйви и принц Гарри встречались около пяти лет, пока не расстались в 2010 году. Девушка присутствовала и на свадьбе принца Уильяма в 2011 году. Венчание принца Гарри и Меган Маркл прошло в субботу в часовне Святого Георгия в Лондоне. На церемонии присутствовали родственники и друзья пары, члены королевских семей Европы, а также официальные лица.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Следует на сегодня по возможности отложить служебную командировку. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
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День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Ваши отношения могут зайти в тупик.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
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ДЕВА
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СКОРПИОН
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КОЗЕРОГ
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День в целом благоприятен. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Сегодня бессознательно могут быть найдены интересные и оптимальные способы решения застарелых проблем. Окажутся полезными советы и рекомендации друзей, с которыми вас связывают длительные отношения. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День будет отмечен высокой активностью. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Но не принимайте все так близко к сердцу.
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