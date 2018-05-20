60-летний голливудский актёр Алек Болдуин стал отцом в пятый раз

Известный голливудский актер 60-летний Алек Болдуин в пятый раз стал отцом. 34-летняя супруга звезды Хилария родила ему сына.

Это четвертый общий ребенок пары, сообщает "Комсомольская правда". У Алека есть еще одна дочь Айленд от брака с актрисой Ким Бейсингер, сообщает vesti.ru.

Счастливая мама поделилась снимком новорожденного сына в своем Instagram.

В семье Болдуинов уже подрастают трое детей – сыновья Рафаэль и Леонардо и дочка Кармен. Младший Лео родился в 2016 году. Судя по фотографиям, опубликованным в Instagram, Алек – отличный отец и он замечательно справляется со своей командой малышей.

Алек Болдуин познакомился со своей второй женой летом 2011 года в одном из ресторанов Манхэттена. Пара сыграла свадьбу в июне 2012 году.