Электрогитару, на которой играл Боб Дилан, продали в США за 490 тысяч долларов

Знаменитая электрогитара, на которой музыкант Боб Дилан играл во время своего первого мирового тура, в воскресенье продана за 490 тысяч долларов на аукционе в Нью-Йорке.

"Гитара 1965 года Fender Telecaster Боба Дилана и Робби Робертсона продана на аукционе за 490 тысяч долларов", — говорится в сообщении аукционного дома в сети микроблогов Twitter.

Гитара принадлежала канадскому музыканту Робби Робертсону, известному в качестве лид-гитариста группы The Band. Боб Дилан выступал с этой электрогитарой во время своего первого мирового турне в 1966 году, которое проводилось совместно с группой The Hawks, известной под своим более поздним названием The Band. В течение 1960-х и 1970-х годов гитара часто использовалась как Диланом, так и Робертсоном, а также легендарными музыкантами Эриком Клэптоном, Джорджем Харрисоном, Левон Хелмом.

За свою жизнь инструмент прошел существенную модернизацию и, в частности, сменил знаменитую черную отделку на цвет светлого дерева, пишет РИА Новости.

У гитары богатая музыкальная история. Дилан играл на Telecaster не только во время первого тура, но и при записи седьмого альбома Blonde On Blonde. Также гитара была использована при записи второго студийного альбома группы The Band с одноименным названием, который впоследствии был назван журналами Rolling Stone и Time "одним из лучших альбомов".

Ранее модель Fender Stratocaster, которую Боб Дилан использовал на своем первом шоу с электрической гитарой на фестивале Newport Folk Festival в 1965 году, была продана за рекордную для гитары сумму в 965 тысяч долларов.