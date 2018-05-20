Нападение на православный храм в Грозном: есть погибшие

В столице Чечни Грозном четыре человека напали на церковь Архангела Михаила.

В результате нападения погибли двое полицейских и один человек, находившийся в храме, чью личность пока не установили. Нападавшие были убиты. Погибшие полицейские были из Саратовской области. Они находились в Чечне в командировке, сообщает bbc.com.

Еще двое полицейских и один прихожанин получили ранения.

"Бандиты были вооружены десятью бутылками с горючей смесью, двуствольным обрезом, из которого они вели огонь", - цитирует Интерфакс заявление сотрудника полиции. У нападавших с собой были пистолеты, ножи и небольшие топорики, передает агентство.

Рамзан Кадыров в своем официальном "Телеграм"-канале написал, что четверо мужчин вошли на территорию храма и сразу же убили полицейского, который успел поднять тревогу. После этого на место прибыли сотрудники специальных частей Росгвардии и полиция.