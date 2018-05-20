Подразделения Агентства госуслуг в Бельцах и Кишиневе работают в день выборов мэров

Сегодня - рабочий день для сотрудников подразделений Агентства государственных услуг в Кишиневе и Бельцах. Они будут выдавать справки и удостоверения личности с 7.00 до 21.00 для тех, у кого истек срок документа, или граждан, которые заказали новые.

Так, граждане, которые подали заявления на оформление удостоверений личности в период с 20.04.2018 по 17.05.2018 года включительно, могут получить свои удостоверения личности 20 мая.

За дополнительной информацией можно обращаться по номеру 14-909 или по номерам телефонов служб документирования населения.

Как передает Молдпрес, граждан обслуживают по территориальному принципу.