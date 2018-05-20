Местные выборы 20 мая: наблюдатели Promo-LEX выявили нарушения

Наблюдательная миссия Promo-LEX выявила ряд нарушений в проведении избирательного процесса в рамках внеочередных местных выборов, которые проходят в семи населенных пунктах страны. Об этом заявил сегодня директор наблюдательной миссии Promo-LEX Павел Постикэ в ходе пресс-конференции.

По его словам, наблюдателям Promo-LEX был обеспечен доступ во всех избирательных участках, сообщает МОЛДПРЕС.

«Вблизи 11 избирательных участков из 375 мы обнаружили агитационные афиши, что является нарушением. 27 избирательных участков были открыты с опозданием на 19 минут. Кроме того, в 15 участках урны для голосования не были опечатаны соответствующим образом. В пяти избирательных участках количество избирательных бюллетеней превысил 3 000 экз., что является нарушением. Также было подано около 1 500 заявлений для голосования на дому », - отметил Постикэ.

Глава наблюдательной миссии Promo-LEX подчеркнул, что в 15 избирательных участках было отмечено необоснованное присутствие некоторых лиц. «Был зарегистрирован случай организованной перевозки избирателей в населенном пункте Жора де Мижлок района Орхей. Также в 42 избирательных участках бюллетени не хранятся в безопасном месте. Было зарегистрировано два случая отсутствия граждан в списках избирателей – регистрации неизвестных лиц по определенным адресам. Вместе с тем, в четырех избирательных участках нет всех необходимых материалов для проведения избирательного процесса. Кроме того, были отмечены несколько технических сбоев в системе выборов. В Кишинэу был установлен случай фотографирования бюллетеня», - отметил Постикэ.

Миссия Promo-Lex делегировала наблюдателей во все 375 избирательные участки, в населенных пунктах, где сегодня проводятся новые местные выборы. Они будут следить за избирательным процессом, начиная с момента их открытия и до подсчета голосов. Также существуют мобильные группы, которые следят за избирательным процессом за пределами избирательных участков.

Сегодня новые местные выборы проводятся: в муниципиях Кишинэу и Бэлць, коммуне Леушень и селе Немцень (р-на Хынчешть), коммуне Воловица (р-на Сорока), коммуне Жора де Миждлок (р-на Орхей) и коммуне Пырлица (р-на Унгень).