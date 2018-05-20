Ученые нашли 400-летний пиратский корабль на Бермудах

Экспедиция Восточно-Каролинского университета нашла старинный голландский корабль, который проливает свет на историю пиратства.

Останки корабля хорошо известны местным жителям, но его происхождение долгое время оставалось загадкой. Специалисты считают, что найденный корабль ходил под флагом Голландии, сел на рифы в 1619 году, а команда была спасена островитянами. Долгое время считалось, что корабль остался на рифах, где был разрушен прибрежными штормами.

Однако сейчас археологи предполагают, что жители Бермудских островов сняли корабль с рифов, отбуксировали его с грузом на мелководье, чтобы снять вооружение и оборудование, столь ценные на изолированных островах, передает Моя планета.

The Kansas City Star сообщает, что эта находка — один из немногих ранних голландских кораблей, который не только сохранился, но и история которого тщательно задокументирована. Иронично, что он был обнаружен специалистами университета, чьим спортивным символом является пират.