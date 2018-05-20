В Аризоне найден и расшифрован древний солнечный календарь

В Аризоне нашли и расшифровали древний календарь возрастом более 900 лет. На скале выбито более 1000 петроглифов. Установлено, что эти знаки служили для отслеживания солнечного цикла, сообщает Daily Mail.

Эти символы были нанесены народом Синагуа, населявшим Америку до времен Колумба. Удивительно, что такой масштабный артефакт был обнаружен только в наше время, отмечает Моя планета.

Ученые долго не могли разгадать, что означают символы. Однако, затем заметили, что в различное время года и дня солнце выделяет светом разные значки, таким образом, показывая, какая сейчас дата и сколько времени. Поняв это, специалисты сумели обнаружить точки солнцестояния, равноденствия и других важных явлений.

Однако, в отличие от календаря Майя, он не несет каких-то предсказаний для человечества.