Робот начал ругаться матом на Юридическом форуме в Петербурге и проиграл

На Петербургском международном юридическом форуме прошел баттл между профессиональным юристом Романом Бевзенко и чат-ботом.

Как сообщает Моя планета, для состязания была выбрана тема регистрации права собственности объекта недвижимости, построенного на арендованной земле. Разработанный сотовым оператором чат-бот должен был доказать законность регистрации права, а юрист ему оппонировал. По решению жюри человек победил со счетом 243 против 178 баллов. После проигрыша робот выругался матом.

Фонтанка приводит комментарий министра юстиции Александра Коновалова:

«Хорошая новость — вчера человек победил робота, уже есть плюс. Но мне рассказали, что это посчитали плохой новостью, потому что робот в процессе соревнования подучился некоторым аспектам работы и в конце выругался матом».

ПМЮФ был учрежден в 2011 году по распоряжению президента Медведева при поддержке Минюста РФ. Форум является площадкой для обсуждения юридических вопросов в контексте глобальных социально-экономических задач.