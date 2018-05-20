Полиция итальянского города Генуя арестовала пару серийных грабителей, которые перед налетами на местные супермаркеты пользовались услугами экстрасенса, чтобы определить наиболее удачный день для совершения преступления.
Преступники, как сообщает местная полиция, попали в порочный круг: будучи токсикоманами, двое мужчин постоянно нуждались в деньгах на новые дозы наркотиков. Дополнительные расходы ушли на оплату услуг медиума, который неоднократно консультировал их по телефону – на момент ареста их долг перед ним достигал тысячи евро, сообщает РИА Новости.
Как установило следствие, экстрасенс занимался толкованием снов двух мужчин, не подозревая об их намерениях. Он должен был решить, обещает ли конкретный день возможности для зарабатывания денег, таким образом невольно определяя дату будущего ограбления.
Всего на совести преступников три налета на генуэзские супермаркеты. Успешным из них оказался лишь первый, совершенный в марте – тогда добычей банды стали 4 тысячи евро, которые они под дулом пистолета заставили сотрудницу магазина вынуть из кассы. Второе ограбление не увенчалось успехом: кассир супермаркета просто отказалась отдать деньги человеку, который в черной балаклаве и мотоциклетном шлеме угрожал ей оружием.
После двух ограблений, совершенных похожим образом, полиция смогла выйти на след группы. Ставший последним в преступной деятельности преступников налет пошел не по плану вопреки благоприятному пророчеству: во сне они увидели, как у них горят волосы. Огонь их штатный экстрасенс принял за символ будущих денег.
В минувшую среду один из бандитов пошел на дело без своего напарника, который остался дома из-за больной ноги. Полицейские уже ждали его у магазина. Его напарника арестовали позднее в их убежище.
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День будет отмечен высокой активностью. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Но не принимайте все так близко к сердцу.
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