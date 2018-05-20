Мило Джуканович вступил в должность президента Черногории

Избранный президент и лидер правящей Демократической партии социалистов (ДПС) Черногории Мило Джуканович в воскресенье принес присягу и вступил в должность главы государства.

Выборы президента Черногории состоялись 15 апреля. Всего были зарегистрированы семь кандидатов, правом голоса обладали 532 599 граждан республики, явка составила 63,92%. Согласно окончательным данным Государственной избирательной комиссии, Джуканович получил 180,2 тысячи голосов (53,9%), что составляет больше половины признанных действительными голосов и победил в первом туре, сообщает РИА Новости.

Церемония инаугурации проходит в старой столице страны – городе Цетине. Избранный президент произнес слова клятвы перед депутатами Скупщины (парламента) республики, после чего он официально считается вступившим в должность.

"Клянусь своей честью на конституции Черногории, что должность президента Черногории буду исполнять честно и ответственно для благополучия всех граждан нашего отечества. Как глава государства посвящу себя сохранению независимости и суверенитета Черногории и ее развития как гражданского, демократического, экологического и социально-справедливого государства, основанного на верховенстве закона", — произнес Джуканович. Трансляцию ведет Радио и телевидение Черногории (RTCG).

На церемонии присутствуют члены правительства и дипломатического корпуса, духовенства и университетское руководство.

Лидер правящей Демократической партии социалистов заявлял РИА Новости, что намерен в ходе предстоящего пятилетнего мандата позаботиться об улучшении отношений своей страны с Россией. Джуканович семь мандатов был премьером республики, по одному разу — президентом и министром обороны, и фактически руководит Черногорией с 1991 года.