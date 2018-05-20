Местные выборы в Кишиневе: кто и где чаще голосует

К двум часам дня явка на внеочередных местных выборах в столице превысила 20%, проголосовало более 120 тысяч человек. Всего в избирательные списки внесены более 630 тысяч жителей.

Как сообщается, активнее всего приходят исполнить свой гражданский долг люди в возрасте от 56 до 70 лет. Далее - за ними следуют категория горожан от 41 до 55 лет. Меньше всего среди избирателей молодых людей до 25 лет.

Больше 54% пришедших на голосование - женщины. По явке лидируют жители Рышкановки. Им на пятки наступают жители секторов Центр и Ботаника. Меньше всего голосуют люди из пригородов.

Избирательные участки будут открыты до 21:00.