Илон Маск рассказал подробности о новом электромобиле Tesla Model 3

Глава Tesla Motors Илон Маск рассказал подробности об электромобиле Model 3, который компания готовит к выпуску.

Машина получит полный привод и будет оснащена двумя двигателями — в передней и в задней части автомобиля. Один двигатель рассчитан на движение с максимальной скоростью, второй — на максимальный пробег. В случае отказа одного из двигателей машина сможет продолжать движение на втором, пишет meduza.io.

Максимальная скорость электромобиля — 250 километров в час. До 60 миль в час (96 километров в час) он будет разгоняться за 3,5 секунды. Заряда батарей хватит на 500 километров пути.

Полноприводная Tesla Model 3 с двумя моторами поступит в продажу по цене 78 тысяч долларов.