Иран и Греция подписали меморандум о транспортном сотрудничестве

Иран и Греция в воскресенье подписали меморандум о взаимопонимании в области транспортного сотрудничества, говорится в заявлении Организации управления транспортом и дорожным движением Ирана.

"Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области транспортного сообщения между Исламской Республикой Иран и Грецией на дорогах Ирана и Греции был подписан с представителем министерства инфраструктуры и транспорта Греции", — говорится в сообщении организации.

Сообщается, что соглашение предусматривает облегчение осуществления транспортных операций между странами для улучшения экономического развития обоих государств.

Стороны также отметили, что рады растущему сотрудничеству между Ираном и Грецией, сообщает РИА Новости.