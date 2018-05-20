Рекордсмен среди долгожителей: 121-летний мексиканец рассказал секрет своего долголетия

Мануэль Гарсия из пограничного города Сьюдад Хуарес в мексиканском штате Чиуауа может стать рекордсменом среди долгожителей. По словам мужчины, ему уже 121 год, и в доказательство предъявил свидетельство о рождении и удостоверение личности.

Гарсия родился 24 декабря 1896 года в городке Тлапакоян, штат Веракрус, , сообщает mignews.ru.

"С одной стороны, быть старым хорошо, - столько всего повидал. Но от такого, как я мало пользы. Уже не тот, что прежде", - рассказал мексиканец журналистам.



Гарсия занимается домашним хозяйством – разводит куриц, петухов и цыплят.

Он живет с дочерью Томасой. По ее словам, здоровье у отца неплохое, только зрение иногда подводит.



Сам мужчина говорит, что не чувствует себя на свой возраст. "Пытаюсь крепиться, но уже не ощущаю былой силы", - говорит Гарсия.



Отметим, что если возраст Мануэля Гарсия подтвердится и он поживет еще, то сможет превзойти достижение француженки Жанны Луизы Кальман, которая пока остается стрейшей из людей.