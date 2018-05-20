Леонард Ди Каприо сыграет президента США в новом фильме Спилберга

Стивен Спилберг и Леонардо Ди Каприо могут снова объединиться ради экранизации биографии американского генерала времен Гражданской войны Улисса С. Гранта.

По данным издания, фильм будет экранизирован по бестселлеру Рона Черноу "Грант", рассказывающей о тяжелой судьбе великого американского полководца и политика, сообщает mignews.ru.



Отметим, что последний раз режиссер и актер работали вместе над фильмом "Поймай меня, если сможешь".



И Спилберг, и Леонардо Ди Каприо горят желанием возобновить творческий союз ради биографической ленты, однако пока что испытывают проблемы со свободным временем из-за других проектов.



Актер и режиссер сейчас заняты в других проектах: Спилберг планирует начать работу над пятым "Индианой Джонсом", а ДиКаприо приступит к съемкам в фильме Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде", в котором его партнерами по площадке станут Брэд Питт и Марго Робби.