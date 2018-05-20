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На Телецентре пожарные спасли трёх щенков от неминуемой смерти
// фото: bloknot-moldova
15:33, 20 May 2018
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Пожарные в Кишинёве вытащили щенков из смертельной ловушки.

Сегодня, 20 мая, местные жители услышали истошный собалий лай и жалостное поскуливание на одном из пустырей в районе Телецентр. Оказалось, что несколько крупных щенков упало в железобетонный канализационный колодец, сообщает bloknot-moldova.

Взрослые члены стаи охраняли место, но сами вытащить детёношей не могли. На помощь животным приехали спасатели. вызвалить щенков оказалось не так-то просто. Колодец, в который они провалились, оказался слишком узким для человека. После несколький попыток одному из спасателей всё же удалось вызвалить трёх щенков.Спасённые живонтые благодарность не проявили и тут же поспешили укрыться в кустах.




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