В Каннах состоялась черемония награждения призёров 71-го кинофестиваля

В Каннах наградили призеров 71-го кинофестиваля. Церемония закрытия была отмечена шокирующим признанием итальянской актрисы Азии Ардженто.

"В 1997 году здесь, в Каннах, меня изнасиловал Харви Ванштейн. Тогда мне был 21 год. Для Ванштейна этот фестиваль был охотничьими угодями", - сказала актриса Азия Ардженто.



Актриса дала понять, что множество случаев насилия над женщинами в киноиндустрии до сих пор замалчивают.



"Даже сейчас среди вас есть люди, которых следует наказать за недопустимое поведение по отношению к женщинам. Это больше нельзя терпеть", - сказала актриса Азия Ардженто.



"Золотую пальмовую ветвь" в этом году получил японский режиссер Хирокадзу Корэ-Эда за фильм "Магазинные воришки". Лента рассказывает историю бедной семьи, приютившей девочку, подвергшуюся насилию.





