Дональд Трамп написал имя жены с ошибкой

Американский президент Дональд Трамп сделал ошибку в имени своей жены Меланьи, когда поздравлял ее с возвращением в Белый дом после операции.

Отмечается, что Меланья Трамп вернулась в Белый дом после операции на почках. Президент в связи с этим разместил пост в Twitter, где назвал ее "Мелани".

"Замечательно, что наша первая леди вернулась домой в Белый дом. Мелани чувствует себя хорошо", - написал Трамп.

Он также поблагодарил американцев за молитвы и пожелания. Через пять минут твит с ошибкой был удален, а на странице американского президента появился исправленный вариант, сообщает korrespondent.net.