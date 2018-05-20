Стать Джокондой: Чудеса искусства макияжа от китайского блогера

Чудеса искусства макияжа демонстрирует блогер из Китая Хи Яхонг. При помощи косметики она способна превратиться в кого угодно — от персонажа известной картины до современных селебрити.

Девушка обратила на себя внимание после того, как разместила в соцсетях фото, где она почти ничем не отличается от Моны Лизы, увековеченной кистью Леонардо да Винчи. После этого она решила продолжить эксперимент и воссоздала при помощи макияжа героиню картины "Дама с горностаем", сообщает РЕН ТВ.

Теперь девушка с той же легкостью, с какой перевоплощается в героинь прошлого, становится двойником известных персонажей современного шоу-бизнеса.

По словам Хи Яонг, на каждое перевоплощение у нее уходит от 4 до 6 часов.