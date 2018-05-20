У бездомной обнаружили более 100 тысяч долларов в банке после её смерти

Полиция Ливана в ходе расследования смерти бездомной женщины Фатимы Отман обнаружила, что у нее на банковском счете находится огромная сумма денег.

52-летняя Отман скончалась в результате сердечного приступа. Правоохранители обнаружили в ее вещах две сумки с наличным. В них содержалось около 5 миллионов ливанских фунтов, что составляет более трёх тысяч долларов. Там же была обнаружена депозитная книжка местного банка. Согласно ее данным, на счету у женщины хранилось 1,7 миллиарда ливанских фунтов. Местные жители были удивлены результатами расследования, так как они сами часто жертвовали женщине деньги на еду. Она стала достаточно известной в ливанской столице после того, как один из солдат помог ей поесть и выпить воды, так как у нее не было рук и ног. После этого военный получил похвалу от своего командира за сострадание и человечность.

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