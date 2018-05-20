Принц Гарри трогательно почтил память своей матери принцесы Дианы

Принцессе Диане не суждено было увидеть свадьбу своего сына принца Гарри. В самый счастливый день своей жизни он не мог забыть о маме. В торжественную церемонию включили чтение 8 главы Песни Соломона из Библии, которая посвящена вечной любви. Ее зачитала сестра леди Ди Джейн Феллоуз. Она же зачитывала стих из Священного письма на похоронах Дианы в 1997 году.

Обручальное кольцо Меган инкрустировано двумя бриллиантами из личной коллекции Дианы. Тиара, которая была на Меган в день свадьбы, тоже какое-то время находилась у леди Ди. Алтарь, арка над органом, вход для гостей церемонии украшали белые пионы и розы, которые были любимым цветами матери Гарри.

Букет невесты составил лично принц Гарри, добавив туда незабудки, которые также любила его мать.

Перед свадьбой Гарри сказал, что его возлюбленная наверняка понравилась бы принцессе Диане.

"Они бы подружились. Уверен, мама бы всем сердцем полюбила Меган и была бы без ума от счастья в этот день", — сказал Гарри, признавшись, что ему не хватает матери. Принц отметил, что будто бы чувствует ее присутствие с кольцом, цветами и другими трогательными деталями церемонии.

Жених позаботился, чтобы все родственники принцессы Дианы были приглашены на торжество. Среди них был младший брат леди Ди, племянница Китти Спенсер. Гости отметили, что она похожа на свою тетю.

В часовне, где венчались влюбленные, присутствовала подруга Дианы Сара Фергюсон — экс-супруга принца Эндрю, второго сына королевы Елизаветы Второй.

Платье Меган было сшито в стиле принцессы Дианы — утонченное, элегантное, ничего лишнего.

"Думаю, Диана бы его одобрила", — сказал дизайнер Дэвид Эмануэль, который придумал свадебное платье для леди Ди.

Жители Британии в этот день тоже почтили память принцессы. Они вышли на улицу с ее портретами и плакатами с надписью "Ее дух с нами".