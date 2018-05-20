Принцессе Диане не суждено было увидеть свадьбу своего сына принца Гарри. В самый счастливый день своей жизни он не мог забыть о маме. В торжественную церемонию включили чтение 8 главы Песни Соломона из Библии, которая посвящена вечной любви. Ее зачитала сестра леди Ди Джейн Феллоуз. Она же зачитывала стих из Священного письма на похоронах Дианы в 1997 году.
Обручальное кольцо Меган инкрустировано двумя бриллиантами из личной коллекции Дианы. Тиара, которая была на Меган в день свадьбы, тоже какое-то время находилась у леди Ди. Алтарь, арка над органом, вход для гостей церемонии украшали белые пионы и розы, которые были любимым цветами матери Гарри.
Букет невесты составил лично принц Гарри, добавив туда незабудки, которые также любила его мать.
Перед свадьбой Гарри сказал, что его возлюбленная наверняка понравилась бы принцессе Диане.
"Они бы подружились. Уверен, мама бы всем сердцем полюбила Меган и была бы без ума от счастья в этот день", — сказал Гарри, признавшись, что ему не хватает матери. Принц отметил, что будто бы чувствует ее присутствие с кольцом, цветами и другими трогательными деталями церемонии.
Жених позаботился, чтобы все родственники принцессы Дианы были приглашены на торжество. Среди них был младший брат леди Ди, племянница Китти Спенсер. Гости отметили, что она похожа на свою тетю.
В часовне, где венчались влюбленные, присутствовала подруга Дианы Сара Фергюсон — экс-супруга принца Эндрю, второго сына королевы Елизаветы Второй.
Платье Меган было сшито в стиле принцессы Дианы — утонченное, элегантное, ничего лишнего.
"Думаю, Диана бы его одобрила", — сказал дизайнер Дэвид Эмануэль, который придумал свадебное платье для леди Ди.
Жители Британии в этот день тоже почтили память принцессы. Они вышли на улицу с ее портретами и плакатами с надписью "Ее дух с нами".
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Следует на сегодня по возможности отложить служебную командировку. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Ваши отношения могут зайти в тупик.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День придаст решимости Вашим действиям. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. Постарайтесь лечь спать пораньше. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Успешны знакомства и поездки.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. Неудачный день для секса. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Вероятна новая романтическая связь.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Вечером ждите приятных гостей.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Успешным окажется обращение в органы власти.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Удачный день для людей творческих профессий.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Вы будете особенно приветливы и привлекательны. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Перегрузки чреваты нервным срывом.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День в целом благоприятен. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Сегодня бессознательно могут быть найдены интересные и оптимальные способы решения застарелых проблем. Окажутся полезными советы и рекомендации друзей, с которыми вас связывают длительные отношения. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День будет отмечен высокой активностью. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Но не принимайте все так близко к сердцу.
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