Выборы мэра в столице: порог явки пройден

Явка избирателей на выборах мера Кишинева превысила 28%, перешагнув минимальный избирательный порог в 25%.

Свою поддержку тому или иному кандидату уже отдали 180,5 тысяч граждан из более чем 630 тысяч человек, включенных в избирательные списки. Больше всего голосуют жители Рышкановки и сектора Центр. Больше 55% участников выборов - женщины.

Как сообщается, активнее всего голосуют люди в возрасте от 56 до 70 лет. Далее - за ними следуют категория горожан от 41 до 55 лет. Меньше всего среди избирателей молодых людей до 25 лет.

Избирательные участки закроются в 21:00.