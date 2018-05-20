"Для меня важно, что он жив, разговаривает и даже шутит": Дмитрий Нагиев прокомментировал новость о госпитализации Лепса

Актер и шоумен Дмитрий Нагиев подтвердил, что певец Григорий Лепс действительно попал в больницу со сломанными ребрами. Пресс-секретарь артиста Наталья Мостакова это отказывалась комментировать.

Как передает "Пятый канал", Нагиев поставил точку в недомолвках и слухах, рассказав: да, его друг попал в больницу, да, ребра - сломаны. Но травмы в целом "не очень серьезные". По словам Дмитрия, некоторое время Лепс не брал трубку, но потом позвонил сам и сообщил: случилась неприятность - упал, сломал. Пошутив, что теперь наконец-то появилась возможность немного "полежать и подумать". "Для меня важно, что он жив, разговаривает и даже шутит", - отметил Нагиев. Григорий Лепсверидзе родился в 1962 году в Сочи в рабочей семье. Закончив музыкальное училище, служил в армии. Демобилизовавшись, вернулся в родной город, где трудился в ресторанах, сотрудничал с рок-группами. В тридцать лет перебрался в Москву. Лауреат и номинант многочисленных национальных премий. Записал двенадцать сольных "номерных" альбомов, сообщает rg.ru.









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