СМИ: Абрамовичу не продлили британскую визу

Российскому бизнесмену Роману Абрамовичу не продлили британскую визу инвестора. Об этом сообщило издание The Bell со ссылкой на три источника из окружения бизнесмена.

Два собеседника сказали изданию, что срок британской визы Абрамовича истек несколько недель назад, а новую ему не выдали. Еще один источник заявил, что отказа бизнесмен не получал и британские власти продолжают рассматривать его документы.

Представитель Абрамовича не стал комментировать для The Bell эту информацию, а представители департамента правительства Великобритании, отвечающего за иммиграционный контроль, отказались от комментариев, передает korrespondent.net.