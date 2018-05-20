Германия назвало число исламистов, уехавших в Сирию

Правительству ФРГ известно о более чем одной тысяче джихадистов, выехавших из Германии в направлении Сирии и Ирака для поддержки террористических группировок. Более половины из них имеют гражданство ФРГ.

Об этом говорится в официальном ответе правительства на запрос фракции Левой партии в бундестаге, сообщают в воскресенье, 20 мая, газеты медиагруппы Funke.

Названные цифры означают, что число лиц, выехавших из ФРГ в районы боевых действий, вновь выросло, однако значительно меньше, чем два года тому назад. Из сообщения также следует, что с 2013 года 243 сторонника Курдской рабочей партии (КРП) и Курдских отрядов самообороны (PYD) выехали из Германии, чтобы оказать поддержку международной коалиции, ведущей борьбу с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ).

Сама КРП также считается в Германии террористической организацией, передает korrespondent.net.