"Исламское государство" взяло ответственность за нападение на храм в Грозном

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за совершенное накануне нападение на церковь Архангела Михаила в Грозном. Ранее сообщалось, что атаку на храм совершили трое чеченцев и один ингуш 18 и 19 лет. Причем расследуется инцидент не как теракт.

О том, что ИГ взяло на себя ответственность за атаку, сообщила исследовательская организация, ведущая мониторинг деятельности террористов. Других деталей организация не приводит, передает newsru.com.

В субботу, 19 мая, четверо боевиков напали на храм Архангела Михаила в Грозном во время богослужения. Злоумышленники намеревались взять прихожан в заложники, но находившимся в церкви верующим удалось оперативно заблокировать здание.

Настоятель храма отец Сергий Абасов вовремя дал команду закрыть дверь в храм. "Они закрыли, но могли не удержать, потому что там женщины, бабушки были, мужчина один, я подошел, стал держать эту дверь, они открыли огонь по двери", - рассказал священник.

В результате нападения погибли двое сотрудников саратовского ГУМВД, охранявших храм, и один прихожанин - уроженец Узбекистана, приехавший в Чечню искать родственников. Боевики были уничтожены в ходе спецоперации. У них нашли ножи и гладкоствольное ружье.