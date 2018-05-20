Самолет прервал взлет из-за неисправности в аэропорту Санкт-Петербурга

Пассажирский Boeing 737 авиакомпании "Алроса" днем в воскресенье прервал взлет из петербургского аэропорта Пулково. Экипаж был вынужден вернуть воздушное судно на стоянку из-за неисправности двигателя. На борту лайнера находились 156 пассажиров.

Как сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры, лайнер должен был проследовать рейсом Санкт-Петербург - Москва. В 13:45 самолет начал разбег по взлетной полосе, но остановился и вернулся на стоянку. Все находившиеся на борту 156 пассажиров вернулись в аэропорт, передает newsru.com.

В "Пулково" выехал санкт-петербургский транспортный прокурор Игорь Лепехин. Надзорное ведомство организовало проверку по факту случившегося.

Следственный комитет в мессенджере TamTam также назвал одной из версий случившегося "неисправность двигателя", передает РБК.