Сербские фанаты во время празднования сожгли клубный автобус. ВИДЕО

Фанаты сербской "Црвены Звезды" случайно сожгли автобус любимой команды во время парада по случаю празднования 28-й победы в чемпионате страны по футболу в нынешнем сезоне.

Чемпионский парад "Црвены Звезды" состоялся в Белграде вечером в субботу после 37-го тура чемпионата Сербии, в котором "красно-белые" на своем поле разгромили "Вождовац" со счетом 5:1, передает newsru.com.

Во время празднованияболельщики "Црвены Звезды" активно использовали пиротехнику и, как отмечается на ресурсах фанатских объединений клуба в социальных сетях, одна из петард попала в автобус, который загорелся.

В итоге ни один из футболистов команды не пострадал, и игроки, эвакуировавшись из автобуса, продолжили путь до центра города вместе с болельщиками и завоеванным трофеем пешком.