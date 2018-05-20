Жительница Миссисипи нашла 30-летнее послание в бутылке и его авторов

Кладелица компании по прокату каяков в США Энги Уэбб обнаружила послание в бутылке, датированное 10 февраля 1989 года, а затем разыскала и его авторов.

Текст гласит: «Нас зовут Тони и Крис Тэйлор. Мне четыре года, а Крису — два. Мы надеемся, что кто-нибудь найдет это письмо. Мы вас любим, Бог тоже вас любит». Уэбб разместила фотографию бутылки в своем Facebook, и через некоторое время одна семья вышла на связь.

Сейчас Тони и Крис живут в другом штате, они рассказали, что написали это письмо почти 30 лет назад с помощью своей мамы. Уэбб пригласила их к себе этим летом, чтобы отпраздновать возвращение письма после столь долгого путешествия, передает Моя планета.

В марте этого года в Австралии нашли самое старое послание в бутылке 1886 года: оно содержало информацию о судне, с которого было отправлено. Это послание было частью глобального немецкого эксперимента по изучению океанских течений.