Слишком дорого: более 2200 фанов Реала сдали билеты на финал Лиги Чемпионов в Киеве

Более 2,2 тысяч болельщиков Реала сдали билеты на финал Лиги чемпионов УЕФА из-за проблем с размещением в Киеве, сообщает AS.

Отмечается, что руководство мадридского клуба выделило держателям абонементов около 13 тысяч билетов на матч, но более двух тысяч болельщиков воздержались от долгого пути в столицу Украины. Они объяснили это проблемами с логистикой, размещением и завышенными ценами в Киеве, передает korrespondent.net.

Встреча между Реалом и Ливерпулем пройдет 26 мая на стадионе Олимпийский. Реал сыграет в финале Лиги чемпионов в третий раз подряд.