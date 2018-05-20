Американский С-130 пролетел в метре над военными

В Сети появилось видео, на котором запечатлен пролет военно-транспортного самолета С-130 Hercules в нескольких метрах от военнослужащего.

Как сообщает The Drive, инцидент произошел в Йемене, где Саудовская Аравия активно применяет самолеты С-130 американского производства против повстанцев-хуситов из движения "Ансар Алла".

На кадрах видно, как один из военных пытается достать до фюзеляжа головным убором, при этом его напарник снимает происходящее на камеру.

Как пишет РИА Новости , пользователей видеохостинга поразил бреющий полет воздушного судна. Некоторые комментаторы отметили "крайне рискованную" посадку, другие – мастерство пилота.

"Чрезвычайно низкое приземление", — написал один из пользователей.

С-130 Hercules — военно-транспортный самолет с грузоподъемностью около 20 тонн. Воздушное судно предназначено для тактических перевозок, а также десантирования войск и боевой техники. С-130 вмещает более 90 солдат или порядка 60 парашютистов, в зависимости от модификации на него может устанавливаться пулеметно-пушечное вооружение.



