Местные выборы в Кишиневе и Бельцах официально завершены: итоги дня

Жители Кишинева приходят на избирательные участки, чтобы отдать свой голос за мэра, который будет руководить столицей ровно год до всеобщих местных выборов. Все избирательные участки будут закрыты в 21:00.

По последним данным ЦИКа, в Кишиневе проголосавало 225,590 человек: из них 125 861 женщин и 99 733 мужчин. Явка составила 35,53%. Больше всего голосов одали жители Ботаники и Буюкан. Меньше всего проголосовали в пригородах.

В Бельцах приняло участие в голосовании 36,828 граждан. Явка на выборах составила 34,92%.

Отметим, в предвыборную гонку в Кишиневе включились: Сильвия Раду (независимый кандидат), Ион Чебан (ПСРМ), Константин Кодряну (ПНЕ), Андрей Нэстасе (ППДП, ПДС, ЛДПМ), Александр Рошко (Партия «Наш дом – Молдова»), Василе Костюк (Партия «Демократия дома»), Валериу Мунтяну (ЛП), Виктор Стрэтилэ (Зеленая экологическая партия), Александра Кан (НЛП), Максим Браила (Народная партия) и Александру Мыцу (Русско-славянская партия Молдовы).

Если ни один из кандидатов не наберет более половины голосов избирателей, через две недели состоится второй тур. Тогда граждане будут выбирать между двумя кандидатами на выборах, набравшими больше всего голосов в первом туре.

По информации ЦИК, на проведение выборов в муниципиях выделили 22,5 миллиона леев. Избирательные участки открылись вовремя и без инцидентов.





