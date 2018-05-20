Сильвия Раду прокомментировала выборы в Кишиневе

Независимый кандидат на пост мэра Кишинёва Сильвия Раду написала о прошедших выборах на своей страничке в социальной сети. Она поблагодарила всех, кто проголосовал за неё.

"Голосование завершилось. Спасибо всем, кто выразил мне доверие своим голосом. Независимо от финальных результатов, каждый голос, который я получила делает мне честь!", - написала Сильвия Раду.

Напомним, избирательные участки в Кишинёве работали до 21:00. В выборах приняли участие 225 590 человек, это 35,53% от общего числа избирателей.





